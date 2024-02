Wim Jonk snapt niets van geruchten miljoenenbedragen: "Zij hebben waarschijnlijk met calculator gezeten"

Ondanks de uitspraak van de arbitragecommissie waarin duidelijk werd dat Team Jonk geld krijgt van FC Volendam, was er van een jubelstemming bij Wim Jonk geen sprake. De oud-technisch directeur én voormalig-trainer van de ploeg uit het Vissersdorp vond het een pijnlijke dag: "We hadden er al veel eerder uit kunnen komen door als volwassen mensen in gesprek te gaan."

Hoeveel team Jonk precies krijgt is nog niet bekend. Aan het begin van de arbitragezaak zei advocaat Steven Palm van FC Volendam dat de claim van team Jonk tot in de miljoenen kon lopen. Wim Jonk begrijpt zelf niets van die bedragen: "Wat ik allemaal in het dorp hoor. De bedragen zijn schrikbarend." Dat de club kapot gaat door de uitspraak verwijst Jonk naar het rijk der fabelen: "Dat is het frame dat hier gemaakt wordt. Het stelt mensen in een kwaad daglicht, dat is pijnlijk", aldus Jonk.

Successen

Advocaat van team Jonk Joost Quant vindt het pijnlijk hoe de situatie is verlopen: "Er zijn gezamenlijk zoveel successen behaald met deze club. Anderhalf jaar na de promotie staan we hier op deze manier. Dat was echt niet nodig geweest", analyseert Quant. FC Volendam wilde niet reageren na de uitspraak van de commissie.