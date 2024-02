Huizense Mariëtte maakt haar droom waar: boksen met parkinsonpatiënten

Mensen met de ziekte van Parkinson meer aan het bewegen krijgen. Dat is het doel van Mariëtte Robijn uit Huizen. Ze heeft de ziekte zelf en weet als geen ander hoe belangrijk het is om te blijven bewegen. Toch is het voor hen niet altijd mogelijk om met reguliere sportclubs mee te trainen. Mariëtte richtte daarom haar eigen sportvereniging op: voor mensen met Parkinson, door mensen met Parkinson. Deze week bestaat het vijf jaar.

Dat is precies waar Mariëtte Robijn vijf jaar geleden van droomde. Ze heeft zelf Parkinson en zocht in haar woonplaats Huizen naar een sportvereniging. Die waren er genoeg, maar niet speciaal voor mensen met dezelfde hersenaandoening. En dus besloot ze zelf een sportvereniging te starten: ParkinsonSport, voor en door mensen met de ziekte.

In een sportzaal, te midden van een groot sportcomplex in Huizen, krijgt een groep op het oog doodnormale senioren twee keer per week boksles. Er hangt een gemoedelijke sfeer en dat is niet verwonderlijk: al deze mensen hebben de ziekte van Parkinson en hebben - naast dat ze op hun eigen tempo kunnen sporten - even een moment om met lotgenoten samen te zijn.

Robijn volgde een opleiding tot fitnesstrainer en haalde bij de Nederlandse boksbond diploma's. Ze mag nu, ondanks dat ze zelf vanwege haar ziekte soms moeilijker kan bewegen, bokstrainingen geven. "Ik heb helemaal geen achtergrond in de sport. Ik heb een achtergrond in copywriting, communicatie en finance. En ik dacht weet je, als we dit willen doen, dan moeten we het zelf gaan doen."

Steun

Ze coacht nu twee keer per week zo'n 15 mensen uit 't Gooi. Allemaal hebben ze de ziekte van Parkinson. Hoewel de één er wat meer van merkt dan de ander, halen ze er allemaal evenveel steun uit. "Het is superbelangrijk om te blijven bewegen, maar het is ook erg fijn om samen met lotgenoten te zijn. Iedereen kan daardoor zijn ervaringen met de ziekte kwijt. Dat schept een band."

Eén van de sporters is het hier roerend mee eens. Leo, een man die een paar jaar geleden gediagnostiseerd werd met de ziekte, vertelt aan NH: "Iedereen snapt elkaar en dat geeft ontzettend veel steun. We kunnen ervaringen met neurologen en medicijnen delen, maar bovenal is het gewoon heel gezellig."

In bovenstaande video spreekt NH meerdere mensen die bij ParkinsonSport trainen en is te zien hoe zo'n trainingsdag voor mensen met de ziekte eruit ziet. Ook is er taart, want de club bestaat deze week precies vijf jaar. En wie jarig is, trakteert.