Liveblog: bekerkraker Feyenoord - AZ begonnen (0-0), arbitragezaak FC Volendam vs. Team Jonk

Kohler neemt weer het woord: "Ik heb de persconferentie van Veerman niet gezien. Het was een vreselijk moment. Wij waren in voorbereiding op de wedstrijd. Ik wilde gewoon die wedstrijd winnen. Er was geen goed moment voor ons statement. Ik weet niet wat ik anders had kunnen doen of beter kunnen doen."

Commissie vraagt aan Kohler: "Wat zag u nou voor zich na 3 december tegen PEC Zwolle? Kohler: "Gewoon een samenwerking. voorbereiding volgend seizoen. Welke spelers moeten we halen. Die inhoudelijke stukken overdragen was het doel. Net als de kennis achterlaten zodat FC Volendam door kon gaan."

Wim Jonk heeft nog geen woord gezegd. Kohler is actief, lijkt zijn verhaal te willen doen. De commissie stelt de oud-trainer flink op de proef: "Wilde je na 3 december nog op de trainersstoel zitten?" Kohler: "Ik wilde de spelersgroep niet in de steek laten. Met de club wilde ik in gesprek over hoe we het moesten doen. Ik wist niet wie er in de leiding zat. Want de directie was weg."