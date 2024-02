Liveblog: arbitragezaak FC Volendam vs. Team Jonk, AZ start met Poku en Ryan

Welkom in ons liveblog! AZ neemt het vanavond in de kwartfinale van de beker op tegen Feyenoord. De aftrap in De Kuip is om 21.00 uur en de wedstrijd is live te volgen op NH Radio. Daarnaast is in Zeist de arbitragezaak tussen FC Volendam en Team Jonk. Tips? Mail naar [email protected].