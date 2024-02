Halsema plaatst met spoed camera's in Westerduinenstraat na twee explosies op een ochtend

De burgemeester heeft vandaag met spoed besloten om een maand lang camera's te plaatsen op en rondom de Westerduinenstraat in de Waterlandpleinbuurt. Vandaag hebben er in deze straat namelijk binnen een paar uur twee explosies plaatsgevonden. Hierbij ontstond ook brand.

Vanwege de impact op de buurt heeft de gemeente besloten dat er camera's zullen hangen tot 7 maart. Dat is volgens de politie nodig om de openbare orde te handhaven. Ook is er slachtofferhulp geboden.

Twee explosies en brand

Vanochtend rond 5.20 uur kreeg de politie de eerste melding binnen van een explosie, waarschijnlijk in het trappenhuis van het appartementencomplex aan de Westerduinenstraat.

Enkele uren later ging het tweede explosief af, waarbij brand ontstond. Een buurtbewoner zag een vrouw in de rook op het balkon staan. Zij is uiteindelijk door de brandweer in veiligheid gebracht.