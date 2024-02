Geldmaat stuurt Aalsmeerse winkeliers per abuis naar Twente voor geldstortingen

Een opmerkelijk advies gericht aan winkeliers in Aalsmeer: op de plek op het Praamplein waar tot voor kort een stortautomaat was geïnstalleerd, hangt nu een A4'tje met een doorverwijzing naar Twente. Aalsmeerders die contant geld in zogenaamde sealbags willen storten, moeten daar komende zomer voor naar Hengelo, Delden of Borne.

In een reactie onder Dreschlers column noemt Geldmaat het A4'tje met de doorverwijzing naar Twente 'pijnlijk'. Het is overuidelijk dat het om een foutje gaat, maar wat er precies is misgegaan, wordt niet duidelijk.

In een column op AalsmeerVandaag.nl schrijft Dreschler dat ook de geldautomaat in de nabijgelegen supermarkt buiten gebruik was. Uiteindelijk slaagde hij er bij een geldautomaat in Aalsmeer-Oost wél in om geld op te nemen.

Een woordvoerder van Geldmaat weet wél hoe de vork in de steel steekt. "Deze plaat is vorig jaar gebruikt bij een locatie in de omgeving van Hengelo", vertelt ze over de metalen plaat waarmee na de verwijdering van de automaat het gapende gat is gedicht. "En het briefje is per ongeluk blijven hangen."

Het is de tweede of derde keer dat iets dergelijks gebeurt, vertelt de woordvoerder. "In Rotterdam, daar werden ze verwezen naar Terneuzen. Dat is uiteraard niet de bedoeling."

Over een paar dagen kunnen Aalsmeerders weer flappen tappen op het Praamplein, belooft de woordvoerder. Bovendien kunnen particulieren bij dat automaat dan ook biljetten storten. "Er was behoefte aan een extra locatie daarvoor."

Stortingen

En de Aalsmeerse winkeliers? Die kunnen binnenkort hun dagomzet weer in eigen dorp storten: "De sealbagautomaat komt ook gewoon terug, die is verwijderd in verband met de werkzaamheden."