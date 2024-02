'Runner-up' Ben Tap wordt burgemeester in Castricum

Ben Tap, oud-wethouder in Hoorn, is voorgedragen als burgemeester in Castricum. Eerder was Caroline van de Pol aangewezen, maar die bedankte deze week alsnog voor het ambt. Als tweede beste kandidaat wordt Heemskerker Tap nu aanbevolen door de gemeenteraad.

In Noord-Holland is Ben Tap (1969) geen onbekende. Jarenlang was hij voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Noord-Holland Noord. Daarna was hij zes jaar wethouder in Hoorn. Sinds 2020 is hij actief bij het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid in het noorden van onze provincie.

Afgelopen maandag gaf Caroline van de Pol, de eerdere kandidaat voor het Castricumse burgemeesterschap, aan vanwege persoonlijke redenen af te zien van het ambt. De benoeming van Van de Pol was omstreden. Tijdens haar burgemeesterschap op Terschelling was zijn onderwerp van een bestuurscrisis. Ook de avond van haar voordracht in Castricum verliep op het eiland niet vlekkeloos. Zij legde daar begin dit jaar haar taken neer.

Nu is dus haar 'runner-up' voorgedragen. Daarover zeggen de gemeente en de provincie: "Een voordracht voor een burgemeestersfunctie is altijd meervoudig. De aanbeveling van de gemeenteraad in december bevatte de twee beste kandidaten. Dat betekent in dit geval dat de gemeenteraad de heer Ben Tap voordraagt als nieuwe burgemeester van Castricum."

Ben Tap wordt op 28 maart beëdigd.