Slager Eric uit Santpoort-Noord is een jaar lang grillworstkampioen van Nederland

Hoewel Eric met zijn grillworst al een paar jaar in de top van de Nederlandse slagerijen meedraait, was het gisteravond toch een spannende avond. "Als je eenmaal bij de laatste vier zit, wordt het zeker spannend", zegt Eric in zijn drukke winkel. "Dan weet je zeker dat die andere worsten ook geen kneuzen zijn. Als je dan wint, is dat wel heel erg leuk".

Feest

Dat er iets bijzonders aan de hand is in de slagerij kan je niet ontgaan als je door de winkelstraat van Santpoort-Noord loopt. Er staan ballonnen voor de deur en een banier met de tekst 'grillworst van 2024' verklaart de uitgelaten stemming in de winkel.

Voor de meeste klanten komt de uitverkiezing van de worst van Eric niet als een verrassing. Op de vraag wat de worst van Eric bijzonder maakt, is het antwoord even eenvoudig als doeltreffend: "de smaak" aldus een mevrouw die net een stukje in haar mond steekt.