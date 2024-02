Zaanse leerlingen Speciaal Voortgezet Onderwijs krijgen opleiding tot barista

De 15-jarige Myrthe uit Wormerveer heeft al flink kunnen oefenen met het apparaat. "Ik denk dat ik al zo'n 100 kopjes heb gezet. Het gaat steeds beter", zegt ze terwijl ze bonen maalt, koffie zet en melk opschuimt. Als ze straks haar certificaat heeft gehaald wil ze graag in een café gaan werken. "Het lijkt me leuk om mensen blij te maken met koffie." Ze heeft al een café op het oog in haar woonplaats Wormerveer.

Niels Schulte van Dynamica is verantwoordelijk voor de begeleiding van het Barista-project. "Ik hoop dat ze hierdoor in de toekomst kunnen uitstromen naar een werkplek waar ze het leuk hebben. Dat kan op een dagbesteding zijn maar ook een horecabedrijf zijn." De school heeft ook een mobiele koffiekar aangeschaft omdat ze die willen verhuren. "Wij willen het promoten bij andere scholen, bij de gemeente, in de buurt, bij evenementen. Noem maar op, overal waar ze een lekker kopje koffie willen hebben", vertelt Niels. Op deze manier doen de leerlingen verschillende ervaringen op die ze straks nodig hebben voor vast werk. "We willen dat ze volledig mee kunnen doen in de samenleving."