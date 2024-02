10.000 euro voor restauratie varend Volendammer erfgoed: "Geweldig nieuws"

Vroeger lagen er zo'n 250 botters of kwakken in de haven van Volendam. Nu zijn er nog maar vier over en die heeft de vereniging in beheer. Op Botterwerf de Krommer in Volendam wordt nu de VD17 opgeknapt. Als die klaar is, is de VD84 aan de beurt en voor die botter is de 10.000 euro bedoeld. Het totaalbedrag van de restauratie kost gemiddeld ruim 50.000 euro.

"Het is een hele grote restauratie voor ons, die maandenlang gaat duren", vertelt voorzitter De Boer. "We hebben er ook een professional voor ingehuurd, scheepstimmerman Jeroen van Wijngaarden." Hij gaat met de vrijwilligers van de vereniging aan de slag. "Zonder vrijwilligers zou het nooit lukken, anders zou het veel te kostbaar worden en niet te doen zijn."

Eén van die vrijwilligers is Dirk de Waart. Hij is – als Marker – trots op zijn 'werk'. "Het is een heerlijk gevoel, om de Volendammer cultuur op peil te houden. Dit moet behouden blijven voor de toekomst."

Verrot hout

Bij de VD17 die nu wordt opgeknapt is er wat vertraging opgelopen door extra noodzakelijke reparaties. "Het is allemaal hout, dat verrot uiteindelijk allemaal", verzucht De Boer. "We proberen dit zo snel mogelijk af te ronden, daarna gaat ie met een kraan naar buiten en dan is de VD84 aan de beurt."

De hoop van De Boer is dat de botter rond mei klaar is, want dan kan hij nog tijdens het zomerseizoen te water. Mochten er mensen zijn die ook graag meewerken aan het project, dan kunnen ze zich hier aanmelden.