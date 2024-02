Sloop van de baan: voormalig postkantoor Heemstede blijft monument

Die nieuwe eigenaar, Sportveldweg Project B.V., wilde het pand slopen en op die plek nieuwe appartementen bouwen. Dat plan stuitte op veel verzet bij omwonenden, de historische vereniging Heemstede-Bennebroek en uiteindelijk ook bij de gemeente zelf. Heemstede wees het oude postkantoor in mei 2022 aan als monument.

De eigenaar tekende daar bezwaar tegen aan en kreeg ongelijk. Hij stapte daarom naar de rechter. De zaak diende op 19 november vorig jaar. De uitspraak werd een tijd uitgesteld, maar ligt er nu alsnog: de gemeente krijgt gelijk. Dat is een forse streep door de rekening van de projectontwikkelaar, die naar eigen zeggen miljoenen euro's schade lijdt.

Bezwaren ongegrond

Volgens de eigenaar besloot de gemeente eerder juist om het gebouw niet aan te wijzen als monument. Dat gebeurde alsnog nadat hij het had aangekocht. Volgens de eigenaar had de gemeente dat recht niet. De rechter zegt dat de projectontwikkelaar geen concrete toezeggingen heeft gekregen van de gemeente Heemstede en dat zijn bezwaren ongegrond zijn.

Wat de gemeente Heemstede betreft, kan het bestaande pand alsnog worden verbouwd tot woningen, zolang er maar rekening wordt gehouden met de monumentale status.

Tevreden en blij

Buurtbewoners zijn dolblij met de uitspraak, vertelt Anita Verlinden. "Het nieuws gaat razend snel rond in het dorp. We zijn als bewoners en omwonenden zeer opgelucht en verheugd met deze uitspraak! We hebben er steeds vertrouwen in gehouden, maar toch bleef het spannend wat de rechter vandaag zou beslissen. We zijn erg tevreden en blij."

Ook Jaap Verschoor van de historische vereniging Heemstede-Bennebroek is content. "We waren net bij de uitspraak en zitten nu aan een biertje om het te vieren. We zijn blij met de uitspraak, de rechter volgde ons betoog ook op een aantal punten op. We houden de komende tijd wel de vinger aan de pols om te zien wat er verder met het pand gebeurt."

Wethouder Eveline Stam is tevreden. "Omdat dit een bevestiging is van onze zorgvuldige besluitvorming en de afwegingen die we hebben gemaakt. Met de monumentale status blijft hergebruik van het pand mogelijk, we gaan graag in gesprek met de eigenaar over de mogelijkheden die hij daarvoor ziet."

De eigenaar van het voormalige postkantoor aan de Binnenweg was niet bereikbaar voor commentaar.