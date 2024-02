Vaar, Lenny, vaar: opvallend kasteelschip na kort avontuur weg uit Huizer haven

Hij legde zijn eigenhandig gebouwde kasteel eerder aan in Huizen en betaalde toen rond de 105 euro per maand aan liggeld. Met de niet al te hoge toegangsprijs voor het varende museum, kon hij er zo nog iets op verdienen.

Het ging niet zo zeer om het aanvragen van een vergunning, het was meer dat het torenhoge havengeld van de gemeente Huizen niet op te brengen was voor Lenny en zijn 50 meter lange schip.

Dat het kasteelschip van Lenny zou vertrekken zat er al een paar dagen aan te komen, maar het was wachten op goed weer én een goede schipper die het grote gevaarte kon besturen. Vandaag was het zover. Een ervaring rijker en een illusie armer, vertrok Lenny vanmiddag uit de haven.

Welwillend

Maar dit jaar had de zelfbenoemde ridder al aangemeerd, voordat de gemeente een oplossing kon bedenken. Het havengeld is namelijk drastisch gestegen, Lenny moet dit jaar ongeveer een euro per meter, per dag betalen. Dat komt dus neer op zo'n 1.400 euro per maand.

Direct nadat bekend werd dat het drijvende kasteel naar Huizen zou komen, is er volgens de gemeente ‘welwillend naar de mogelijkheden gekeken’ om de 74-jarige ridder tegemoet te komen.

Niemand krijgt korting

Maar het schip lag al in de haven aangemeerd, voordat er een beslissing genomen kon worden over korting op het liggeld. Het havengeld, dat door de gemeenteraad jaarlijks wordt vastgesteld, is kostendekkend en niemand krijgt korting op het liggeld, zo stelt de gemeente in een reactie. Het is wel mogelijk om door middel van een subsidie de havengelden ‘te compenseren’ maar er was, volgens Huizen, niet genoeg tijd om dat te regelen.

En uitzonderingen bevestigen soms niet de regel, want de gemeente heeft van tevoren, en nadat Lenny had aangemeerd, geen oplossing gevonden om af te wijken van ‘de geldende voorwaarden’. Nu het dus duidelijk is geworden dat er geen mogelijkheden voor subsidie of korting zijn, moet het bezienswaardige schip weg.

Veel belangstelling

Zelf is Lenny erg verbaasd en teleurgesteld. Op sociale media valt te lezen dat veel mensen zijn boot hadden willen bekijken. Mensen die dat alsnog willen, moeten even geduld hebben. In september is hij met zijn kasteelboot te zien in Nijkerk, waar hij door de gemeente zelfs uitgenodigd is. Daar mag hij gratis en voor niets zijn kasteel aanleggen in de haven.