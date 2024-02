Boosheid in rechts bolwerk Hollands Kroon over einde formatieronde

Zo blij als ze in Hollands Kroon waren na de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen november, zo chagrijnig is men nu na het klappen van de formatie. Met 28,2 procent van de stemmen was de PVV de winnaar in de grootste gemeente van Noord-Holland en dus werd er gehoopt op een rechtse coalitie. Over het afhaken van Pieter Omtzigt in de formatiegesprekken is men hier dan ook not amused.

In Hollands Kroon wonen veel PVV stemmers die hopen op een rechts kabinet

"Schei uit alsjeblieft, ik ben er witheet van." Het zijn de verbeten woorden van een wat oudere dame die haar boodschappen in haar auto laadt, de eerste die we aanspreken in het winkelcentrum van Wieringerwerf. "Ik denk dat Omtzigt dit al heel lang van plan was, dat Wilders weg moet en dat het geen rechts kabinet, maar weer links wordt." Geen verrassing Een man die einde ochtend even de supermarkt in wil lopen, zag de breuk al van een afstandje aankomen. "Ik heb van meet af aan al gedacht: dit wordt het niet", aldus de man van middelbare leeftijd. "Vooral omdat je twee nieuwe partijen hebt. En Omtzigt, de onzekerheid die hij heeft. Het is toch een man die geen risico's wil nemen."

"Het begint een beetje op de muppetshow te lijken" inwoonster Wieringerwerf