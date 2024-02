Onbegrip bij NH Nieuws-panel over uit formatie stappen door NSC: "Gewoon laf"

Onder leden van het NH Nieuws-panel is onbegrip over het besluit van NSC om uit de formatiegesprekken voor een kabinet met PVV, VVD en BBB te stappen. Dat blijkt uit onderzoek waaraan 1436 mensen meededen. Ze begrijpen vooral de reden niet, of vinden het veel te vroeg om al conclusies te trekken. Al is het natuurlijk wel aan welke groep kiezers je het vraagt.

Gisteren liet NSC-partijleider Pieter Omtzigt weten uit de gesprekken te stappen om met de PVV, VVD en BBB een meerderheidskabinet te vormen. Reden was dat de overheidsfinanciën er veel slechter voorstaan dan gedacht. "NSC is daar zeer van geschrokken en wil onder geen enkel beding beloftes maken aan Nederlanders, waarvan zij van tevoren weet dat dit loze beloftes zijn die de komende kabinetsperiode niet waargemaakt kunnen worden. Bestaanszekerheid bouw je niet met luchtkastelen", zo liet Omtzigt weten aan leden van de partij. Onbegrip over NSC bij meer dan de helft Maar het gaat er bij leden van het NH Nieuws-panel slecht in. Meer dan de helft (52 procent) vindt het besluit onbegrijpelijk. De meningen liegen er niet om. "Wat een slapjanus! Wegrennen voor je verantwoordelijkheid", aldus Bryan uit Alkmaar. En Johan uit Purmerend zegt: "Ze willen kennelijk alleen verantwoordelijkheid wanneer het een makkelijke opgave is." In Hollands Kroon wonen veel PVV stemmers die hopen op een rechts kabinet. NH peilde de mening op straat:

Veel panelleden hebben het idee dat Pieter Omtzigt al langer zocht naar een reden om de onderhandelingen te verlaten. "Hij heeft een argument gezocht om 'legitiem' weg te lopen. Vanaf het begin wilde men niet met de PVV. Maar dat kun je alleen niet meteen zeggen na verkiezingen, maar dan valt de middenvinger naar de kiezers teveel op", vertelt Joop uit Enkhuizen. In onderstaande grafiek kan je naast het totaal per kiezersgroep zien in hoeverre ze begrip hebben voor het besluit van NSC om de formatiegesprekken te verlaten. Daaronder gaat de tekst verder.

Ook NSC-stemmers zijn kritisch Wel moet opgemerkt worden aan wie je het vraagt. Zo denken kiezers van partijen die niet aan de formatietafel zitten er heel anders over. Bij die groep heeft 60 procent juist wel begrip voor het besluit van NSC. Vooral omdat die panelleden een kabinet met de PVV niet zien zitten. "De PVV is geen serieuze partij. Daarom een zeer verstandige zet van Pieter", legt A. van Duin uit Huizen uit. Kiezers van PVV, VVD en BBB zijn juist extra kritisch op het besluit van NSC. Maar ook onder de kiezers van NSC is er bij de grootste groep (42 procent) ook onbegrip. "Ik voel mij in de maling genomen", aldus Hans uit de gemeente Stede Broec. En Martina uit de gemeente Haarlemmermeer zegt: " Hoe nu verder? Ik heb er geen vertrouwen meer in." Nieuwe verkiezingen Grote vraag is hoe het nu verder moet. Daarover zijn de panelleden verdeeld. De grootste groep (23 procent) wil nieuwe verkiezingen. Maar een bijna even grote groep (22 procent) vindt dat NSC gewoon weer om tafel moet gaan met PVV, VVD en BBB. Ook het onderzoeken van een andere coalitie krijgt met 21 procent veel steun. Maar ook over hoe zo'n ander kabinet eruit moet komen te zien, is veel verdeeldheid.

Verantwoording Onder de iets meer dan 6.400 leden van het NH Nieuws-panel hielden we een enquête over hoe ze aankijken tegen het besluit van NSC om uit de formatiegesprekken voor een nieuw kabinet te stappen. In totaal deden 1436 mensen mee aan het onderzoek. Het betekent niet dat de gemiddelde Noord-Hollander dit vindt, maar puur bedoeld om een thermometer in de samenleving te stoppen.