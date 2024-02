Waar kunnen Marit en haar honden straks heen? "Hondenuitlaatservice wordt voor de elite"

Marit Hendriksen van hondenuitlaatservice DogDoc is bang dat haar werk onder druk komt te staan. Vanaf volgend jaar mag je in de natuurgebieden van Natuurmonumenten met maximaal drie honden per persoon lopen. Het vinden van een goede uitlaatplek wordt daarmee steeds lastiger of ze zal zich moeten schikken naar de drie-honden-regel. Voor Marit is dat geen optie: "Dan wordt de uitlaatservice echt voor de elite."

Bij hondenuitlaatservice DogDoc kan iedereen terecht. Zo heeft Marit klanten die in de zorg werken, maar ook ouderen en mindervaliden. Als ze nog maar met drie honden per keer het bos in mag, zal zij haar prijs flink moeten opkrikken. Marit vreest dat haar service dan juist voor deze groepen onbetaalbaar wordt. "Ik ben bang dat uitlaatservices straks alleen nog voor de yuppen te betalen is."

De maximaal-drie-honden-regel wordt in natuur- en recreatiegebieden in Nederland al veel langer ingezet om overlast door honden tegen te gaan. Ook Natuurmonumenten merkt dat er in hun natuurgebieden veel overlast is. Naast honden veroorzaken ook influencers en sporters overlast in het bos. De organisatie wil dat iedereen zich welkom voelt in de natuurgebieden, vertelt Sanne van Gemerden, woordvoerder van Natuurmonumenten. Het bestuur en de boswachters vroegen zich af wat voor iedereen die in het gebied komt zo eerlijk mogelijk zou zijn en kwamen toen uit op de maximaal-drie-honden-regel. "Het gaat hierbij vooral om gebieden waarvan wij weten dat er regelmatig meerdere busjes staan. En dat is niet fijn als je niet van honden houdt."

Wel gedoogd Op dit moment loopt Marit Hendriksen in een duingebied in Zandvoort waar een aantal uitlaatservices worden gedoogd. Het duingebied is in handen van Natuurmonumenten, PWN, verschillende gemeenten en de provincie. Of zij en andere services daar volgend jaar nog terecht kunnen, is nog onduidelijk. Het stelt Marit niet gerust dat zij gedoogd gebruik kunnen maken van het gebied. "Ik wil geen slapende honden wakker maken", zegt ze. "Maar voor hetzelfde geldt stelt het PWN straks dezelfde regels in als Natuurmonumenten en zijn we alsnog ons wandelgebied kwijt."

Ongegrond De angst van Marit Hendriksen dat PWN geïnspireerd zou raken door de nieuwe regel van Natuurmonumenten is vooralsnog onnodig, laat een woordvoerder van PWN weten. Hij vertelt er alleen in natuurgebied Wurmenveld een drie-honden-regel geldt. Maar volgens de woordvoerder hebben zij destijds samen met de hondenuitlaatservices het probleem daar kunnen oplossen. Claudia Fabrie van hondenuitlaatservice De Dierenvrienden bevestigt dat zij destijds met PWN om de tafel ging toen die regel werd ingevoerd in Wurmenveld. Zij hebben twee jaar samen gezocht naar een nieuw gebied voor uitlaatservices. "Uiteindelijk werd er een gebied aangewezen, maar daar bleek je tot je knieën in het water te staan. Dat was dus niet begaanbaar voor het uitlaten van de hond." PWN en de bedrijven hebben de bijl er toen bij neergelegd en spraken af dat de services werden gedoogd in het duingebied van Zandvoort, zolang ze maar zo onzichtbaar mogelijk over de paden zouden gaan. Maar voor Marit is de maat vol. "Het is vijf over twaalf", zegt ze. "Ik wil gewoon dat er een gebied komt waarin wij onze honden kunnen uitlaten." Marit is inmiddels acht jaar bezig om een gebied te vinden waarin zij en andere bedrijven structureel hun werk kunnen doen. Daarin staat zij ervoor open om een gebied te huren van een organisatie, zoals een scouting.

Handje helpen Marit is bang dat honden straks uitgelaten moeten worden op kleine veldjes of aan de lijn. Ook moet zij straks de gebieden delen met steeds meer andere honden. Dat is volgens haar geen goed idee. "Honden spelen een te grote rol in onze maatschappij en om probleemgedrag te voorkomen is het belangrijk dat de gemeente daarin een hand uitsteekt." Toch heeft de gemeente daar nu geen oren naar. Een woordvoerder van de gemeente Haarlem laat weten dat zij nu niet bezig zijn met een uitbreiding van hondenuitlaatgebieden. "De openbare ruimte in Haarlem is ook schaars, dus het belang moet worden afgewogen tegen alle andere functies die een plek heeft", vertelt hij. Marit en Claudia kunnen voorlopig hun werk voortzetten in het gedoogde duingebied. Of dit volgend jaar ook nog mag, blijft nog de vraag. "Ik ben vooral op zoek naar een gebied waar wij structureel kunnen lopen."