Roos kreeg als jong meisje al depressie: "Ik mocht er niet zijn"

"Blijkbaar heb ik er ook nu nog steeds last van", zegt ze in de videoserie die is opgenomen bij stichting 'De Hoofdzaak'. Met een team van ongeveer 150 vrijwilligers, die zelf ervaring hebben met psychische kwetsbaarheid, biedt de organisatie ondersteuning aan anderen door middel van diverse activiteiten en cursussen.

Roos werd geboren en getogen in Andijk. Toen ze 11 jaar was, kreeg ze haar eerste depressie. Een psychose volgde. "Over straat lopen alsof je in een kijkdoos zit, waar je van alle kanten bekeken wordt. Zo voelde dat."