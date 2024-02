Ex-verslaafde Guido: "De woorden 'ik hou van je' zijn nooit echt tegen mij gezegd"

Er heerst vaak een taboe rond het bespreken van mentale kwetsbaarheid. In de videoserie 'Lotgenoten' delen ervaringsdeskundigen hun persoonlijke verhaal. "De woorden 'ik hou van je' zijn naar mijn gevoel nooit tegen mij gezegd", vertelt Guido, die in het verleden verslaafd raakte aan drank en drugs.

Ex-verslaafde Guido vertelt over de problemen waarmee hij al op jonge leeftijd in aanraking kwam. "Ik kreeg niet de stabiele start die een kind nodig heeft. Ik werd gepest en over gevoelens werd thuis niet gepraat."

Via bekenden kwam hij bij De Hoofdzaak terecht, een landelijke organisatie met verschillende afdelingen in Nederland, waaronder Hoorn. Dit wordt gerund door ervaringsdeskundigen. Met een team van ongeveer honderdvijftig vrijwilligers - die zelf ervaring hebben met psychische kwetsbaarheid - biedt de organisatie ondersteuning aan anderen, door middel van diverse activiteiten en cursussen.

En daar is Guido nu zelf actief als begeleider. "Ik wil mijn ervaring inzetten om anderen ook te kunnen helpen."

Bekijk hieronder de tweede video van de serie waarin Guido zijn verhaal deelt.