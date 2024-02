Facelift Europaplein werpt langzaam vruchten af, maar bewoners blijven kritisch

Zandhopen en verkeersomleidingen maken alweer twee maanden plaats voor het vernieuwde winkelcentrum op het Europaplein in Heemskerk. Alles in de hoop dat de fonkelnieuwe stenen en kraaknette voegen een wijkrevolutie teweegbrengen en nieuw leven in het verpauperde Oosterwijk blazen. Omwonenden en winkeliers zijn voorzichtig optimistisch, maar houden een slag om de arm.

Het Europaplein in Heemskerk is de afgelopen jaren flink onder handen genomen. Het bestaande winkelcentrum is met de grond gelijk gemaakt om er een modern exemplaar voor terug te plaatsen met onder meer een ruime parkeergarage. Maar of deze miljoeneninvestering korte metten maakt met de vernielingen, het overlast en de drugsproblematiek, is nog maar de vraag.

Winkelcentrum Europaplein na verbouwing - Foto: NH Media

Gunstige voortekenen De eerste voortekenen lijken gunstig. Het aangezicht is er flink op vooruit gegaan, de aanloop lijkt mede door de komst van de Lidl langzamerhand toe te nemen. Er is 's avonds bewaking en zelfs de jongerenoverlast is de afgelopen maanden ingedamd. Winkelier John Thuis van de slijterij is blij met de ontwikkeling. Hij kijkt met trots naar het nieuwe gebouw. "Als het goed is worden de lege winkelruimtes binnenkort ook ingevuld", zegt hij.

"Je ziet de aanloop echt toenemen en dat merken we ook in de omzet" Anita Van den Brug

Ook winkelier Anita van den Brug, van de viszaak, is optimistisch. "Je ziet de aanloop echt toenemen en dat merken we ook in de omzet. We zitten op hetzelfde plekje, maar de omgeving is totaal veranderd."

Drugssituatie ongewijzigd Maar lang niet iedereen is tevreden. Volgens bewoners is de drugssituatie ongewijzigd. "We hebben de politie al zo vaak getipt, maar ze lopen met zakken drugs de flat in", zegt een bewoner. "We moeten er gewoon maar mee dealen, lijkt wel."

"Ze lopen met zakken drugs de flat in" Bewoner Europaplein

Het is niet zijn enige puntje van kritiek. De verkeerssituatie is er na de verbouwing sterk op achteruit gegaan. De oversteekplaatsen zijn onveilig en onduidelijk en auto's scheuren over de minimalistische verkeersdrempel. Daarnaast liggen de grond en perkjes regelmatig bezaaid met zwerfafval en zijn er vooralsnog geen prullenbakken geplaatst.

Zwerfafval nog steeds een probleem op het Europaplein - Foto: NH Media

Puntjes op de i Toch zien sommigen dat voor nu nog even door de vingers. "Het moet nog wat meer invulling krijgen, met bijvoorbeeld prullenbakken, maar dat staat in de planning", vertelt Van den Brug, ook voorzitster van de winkeliersvereniging. "De puntjes moeten nog op de i worden gezet."

Reactie gemeente Heemskerk En daar sluit gemeente Heemskerk zich bij aan: "We zijn er uiteraard nog niet." Maar volgens de gemeente weerspiegelen de positieve geluiden de cijfers, die wijzen op een afname van misdaad en overlast. Tijd om de vlag uit te hangen is het nog lang niet. Binnenkort zal de gemeenteraad op de hoogte worden gesteld van de huidige stand van zaken, want echte conclusies kunnen pas over een langere periode worden getrokken. De ingezette aanpak wordt voorlopig dus nog voortgezet.