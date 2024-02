Extra stikstofregels voor Circuit Zandvoort: natuur mag niet verder verslechteren

De provincie Noord-Holland vindt dat het racecircuit in Zandvoort maatregelen moet nemen om de natuur in de directe omgeving te sparen. De stikstofuitstoot mag niet hoger zijn dan in de natuurvergunning uit 2019 staat. Ook moet het circuit de daadwerkelijke uitstoot jaarlijks aan de provincie rapporteren.

De Raad van State bepaalde vorig jaar dat de natuurvergunning eigenlijk niet nodig was, maar de rechter hield die vergunning wel in stand. Daaruit blijkt dat het circuit niet meer dan 6.1224 kilo stikstof per jaar mag uitstoten. Maar de hoogste rechter vond ook dat er twijfels konden ontstaan over de die uitstoot. Het circuit zou een beroep kunnen doen op oudere vergunningen, die veel ruimer waren.

Teugels aangetrokken

Daarom trekt de provincie de teugels nog wat aan. Het circuit moet een jaarlijkse rapportage uitbrengen en de vergunning wordt iedere drie jaar tegen het licht gehouden. De Omgevingsdienst controleert de rapporten. Eventueel kan de provincie de toegestane uitstoot van stikstof later nog bijstellen.