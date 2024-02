Wordt het piepkleine Haringhuizen opgeslokt door de stad Schagen? Inwoners vrezen ervoor

De gemeente Schagen is druk bezig met de komst van nieuwbouwwijk Schagen Oost. Met twee informatiebijeenkomsten achter de rug zijn de eerste plannen van in ieder geval 1100 woningen gepresenteerd en is ook duidelijk geworden waar stukken weiland mogelijk plaats moeten maken voor huizen. En dat zien de inwoners van Haringhuizen, het dorpje pal naast het beoogde gebied, met lede ogen aan.

Een luchtfoto van Haringhuizen met daar aangrenzend het beoogde stuk grond voor Schagen Oost - Foto: NH Media

Sinds 1995 wonen Adriaan Rodenburg en zijn partner Rik Laernoes met veel plezier in het piepkleine dorpje Haringhuizen. Met zo'n 140 inwoners, een kerk, een buurthuis en volledig omringd door groene weilanden is er niet veel te beleven, maar dat is precies wat beide heren en hun dorpsgenoten willen. Toch dreigt er een einde te komen aan het vrije uitzicht, door de komst van nieuwbouwwijk Schagen Oost. "Schagen wordt groter en dat is allemaal begrijpelijk, want iedereen wil een woning hebben", benadrukt Adriaan, maar er is één belangrijk aspect uit de plannen wat hem niet aanspreekt. "In de omgevingsvisie die ze nu presenteren bouwen ze ongeveer tot bij ons op de stoep." Het stel woont namelijk helemaal aan het begin van de Dorpsstraat, en precies aan de andere kant van de weg, de Lutjewallerweg die parallel loopt aan de Dorpsstraat, wordt volgens het plan een rij huizen gebouwd. Op onderstaande kaart zijn de plannen voor Schagen Oost te zien. Onder de rode peil bevindt zich Haringhuizen (tekst gaat door onder de foto)

Schagen Oost omgevingsvisie - Foto: Gemeente Schagen

Rodenburg is bang dat Haringhuizen door deze plannen 'een woonwijk van Schagen' zal worden. "Dan verbind je een plattelandsdorpje zo direct met de stad Schagen, waarvan we hier in het dorp zeggen: kun je niet iets meer rekening houden met zo'n dorpje, wat een eigenheid en karakter heeft dat het hierdoor dreigt te verliezen." Toch ziet Rodenburg niet alleen maar beren op de weg met de komst van de nieuwbouwwijk, maar ook veel positieve ontwikkelingen in. Bijvoorbeeld vanwege de mogelijke komst van een buurtsuper.

"Een klein beetje afstand houden van het dorp zou niet verkeerd zijn" Adriaan Rodenburg