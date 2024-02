RIVM adviseert geen hout te stoken vanwege weersomstandigheden

Inwoners uit de provincie kunnen vandaag beter geen hout stoken, meldt het RIVM. Er is vrijwel geen wind waardoor de rook blijft hangen. Dat kan voor gezondheidsklachten zorgen, meldt de dienst. Ook kunnen mensen last hebben van de geur van rook.

Dit zogenaamde 'stookalert' is extra belangrijk omdat naast het ongunstige weer, er ook veel meer gestookt wordt dan voorheen. Coen Berends, woordvoerder van het RIVM: "Door de hoge gasprijzen stoken één op de drie huishoudens dit jaar meer dan in 2023. Dit jaar is er dus sprake van veel meer overlast."