Beeld & Geluid komt naar centrum Hilversum: museum neemt pand op Kerkbrink over

De komst van Beeld & Geluid naar de Kerkbrink is een logische: in Stichting Mediaplein werkt Beeld & Geluid al nauw samen met Bibliotheek Hilversum en Museum Hilversum om media toegankelijker te maken voor de inwoners van Hilversum. Zo is LAB Mediaplein in de Gooische Brink nu al een centrale ontmoetingsplek waar mensen samenkomen en hun passie delen voor media.

Collectie

Maar ook voor Beeld & Geluid is het pand op de Kerkbrink een mooie kans, zo laat men weten. Met de toekomstige verhuizing van de collectie van Muziekweb en Beeld & Geluid Den Haag is de opslagruimte in het welbekende gebouw op het Mediapark niet groot genoeg. Het oude BCC-pand zal aangepast worden, zodat het voldoet als betrouwbare en duurzame opslagplaats voor de collectie.

Bovendien heeft het instituut de langgekoesterde wens om de collecties uit de depots te halen, zodat deze zichtbaar zijn voor het publiek. Het pand op de Kerkbrink zou een laagdrempelige plek moeten zijn waar een breed geïnteresseerd publiek, onderzoekers, makers en leerlingen de collectie kunnen bekijken en beluisteren.