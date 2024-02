Bomen en parkeerterrein weg voor komst nieuwe woonwijk Pelmolenpad

De eerste werkzaamheden voor de komst van de nieuwe woonwijk aan het Pelmolenpad in Hoorn zijn in volle gang. Op de plek in de binnenstad komen ruim 600 nieuwe woningen. Parkeren op het terrein aan de Zuiderkruisstraat zal daarom vanaf mei niet meer mogelijk zijn.

Deze week zijn de voorbereidingen gestart van het terrein van de Prismalocatie. Tussen de Zuiderkruisstraat en het Pelmolenpad ligt nu nog een gratis parkeerterrein. Dit stuk zal straks als eerste bebouwd gaan worden.

Bekijk hieronder de foto's van hoe het terrein er nu bij ligt:

Prismalocatie Grote Waal gaat op de schop voor komt woonwijk NH Media / Michiel Baas

Om plaats te maken, zijn de eerste bomen al gekapt. Per boom is bekeken of deze wel of niet behouden kon worden. "Ook omwonenden hebben we bij dit proces betrokken", schrijft het college van Hoorn per brief. Daarnaast start woningbouwcorporatie Intermaris deze maand met de werkzaamheden voor de sloop van het flatgebouw op de locatie.

Vanaf mei gaan ze rigoureus aan de slag: er komt een bouwweg naar de Weel en het riool zal worden aangelegd. Dat is ook het moment dat het parkeerterrein geheel verdwijnt. "Om te voorkomen dat in de omliggende straten de parkeerdruk te hoog wordt, bespreken we later dit jaar in samenspraak met de betrokken bewoners de mogelijkheden voor vergunningparkeren." Op de Prismalocatie zullen vooral starterswoningen, sociale huurwoningen en appartementen komen. En ook een speelbos. De bouw van de woningen start in het najaar.