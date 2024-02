Van drie naar één zetel: raadsleden PvdA Hoorn stappen op en gaan op eigen voet verder

Fractievoorzitter Arnica Gortzak en raadslid Lisa Klinkenberg vertrekken per direct uit de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Hoorn. Reden voor vertrek zijn de landelijke koers en persoonlijke ambities in de lokale politiek.

De opgestapte raadsleden gaan in de gemeenteraad van Hoorn verder als een onafhankelijke, nog naamloze fractie. En dat betekent dat Arnold Wegner als enige PvdA’er in de gemeenteraad overblijft.

Reden voor vertrek is een verschil met het bestuur van de PvdA in Hoorn over de toekomstvisie. Ook de koers die het landelijke partijbestuur heeft ingezet, en ’aandringt op het samengaan met GroenLinks’, sluit niet langer aan bij de manier waarop zij politiek willen bedrijven.

Het tweetal gaat zich de komende tijd bezinnen op de toekomst en belooft ‘het sociaaldemocratische gedachtegoed’ van de PvdA te blijven vertegenwoordigen.

Ambities in lokale politiek

Arnica Gortzak over haar besluit: "Met veel energie heb ik me de afgelopen jaren ingezet voor de PvdA. Het doet me pijn om te vertrekken, maar ik voel me steeds minder thuis bij de partij vanwege de koers die, zowel landelijk als bestuurlijk, wordt ingezet."

Lisa Klinkerberg: "In de twee jaar dat ik raadslid ben geweest in de gemeente Hoorn, ben ik erachter gekomen dat vooral de lokale politiek mij interesseert. Het geeft nieuwe energie om in een onafhankelijke fractie onze ideeën en creativiteit te benutten."