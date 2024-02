Huizen gaat woningen niet beschermen tegen opkopers: "Alleen goed voor delen van Hilversum"

Huizen komt niet met regels om te voorkomen dat nieuwbouwwoningen worden opgekocht door investeerders om ze vervolgens weer voor flinke bedragen te verhuren. De reden is simpel: de gemeente vindt het niet nodig, want dat probleem speelt helemaal niet in Huizen. Dat is 'alleen goed voor delen van Hilversum', stelt Huizen. Wel komt er een zelfbewoningsplicht voor 'echte kopers'.

Veel gemeenten proberen nieuwbouwwoningen uit handen te houden van rijke huisjesmelkers. Met regelmaat gebeurt het dat beleggers nieuwe woningen opkopen om ze bijna direct daarna tegen gigantisch hoge prijzen weer aan te bieden. Gemeenten hebben met de opkoopbescherming een middel in handen om de nieuwgebouwde stulpjes te behouden voor de ‘echte woningzoekenden in de betaalbare sector’, zoals het Huizer college het zegt. Investeerders blijven weg Maar Huizen hoeft zich daar dus niet druk om te gaan maken, zo blijkt. Uit nader onderzoek van het Amsterdamse adviesbureau RIGO is gebleken dat investeerders zich niet of nauwelijks roeren op de Huizer woningmarkt. Dat geldt voor veel meer plaatsen in de regio. Alleen in delen van Hilversum is deze vorm van huizenbescherming echt nodig. Deze bewering klopt ook, want in de afgelopen jaren zijn daar heel wat nieuwe woningen opgekocht door investeerders tot onvrede van kopers, buurtbewoners en de politiek. In Huizen is de afgelopen jaren maar een relatief klein aantal woningen op de kop getikt door investeerders. Het zou om slechts 8 procent gaan, zo blijkt uit onderzoek. Klein effect Het effect van de maatregel zal bovendien klein zijn, zo denkt het Huizer college. De regel richt zich namelijk op de positie en kansen van woningzoekenden met een laag- of middeninkomen en veel huizen in Huizen vallen buiten de betaalbare categorie.

