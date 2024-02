Schipholbaas laat ventilatiefilter van Christiaan onderzoeken na bewonersbijeenkomst Uithoorn

"Gaat het óóit beter worden?", was gisteravond de prangende vraag tijdens de bewonersbijeenkomst in Uithoorn. Bewoners uitten hun zorgen over de overlast door de luchthaven bij onder andere Schipholbaas Ruud Sondag en Michiel van Dorst van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Onder hen was ook Uithoornaar Christiaan Knaap, die zijn roetfilter had meegenomen: "Om te laten zien hoe vies hij was geworden in drie maanden tijd", vertelt Christiaan.

Het is geen nieuw verhaal dat de bewoners vertellen, maar de emotie is er niet minder om. "Ik voel mij slecht behandeld door Schiphol", zei Elfriede Henraat uit Uithoorn tegen de CEO van de luchthaven. "U brengt mij zowel psychisch als fysiek schade toe." Elfriede woont in het dorp sinds de jaren '90 en precies onder de 'beruchte bocht' waar de vliegtuigen draaien nadat ze zijn opgestegen vanaf de Aalsmeerbaan. Ramen kunnen bij haar vanwege de overlast niet open en buiten zitten doet ze liever niet.



"Geluidsoverlast, elke dag. Je hebt altijd angst voor je gezondheid. Slaapverstoringen: dat is niet oké. Schiphol weet al heel lang dat het aan de hand is. En willens en wetens gaat u door om mij schade toe te brengen, en dat is eigenlijk een vorm van mishandeling. Wat gaat u doen aan die geluidsoverlast, de fijnstof en andere narigheid die over mijn hoofd komt?''

'Meer van hetzelfde'

Niet de minste koppen uit de luchtvaartwereld waren dinsdagavond aanwezig om de bewoners antwoorden te geven op hun prangende vragen. CEO Ruud Sondag van Schiphol reageert aangedaan op de emotionele oproep van Elfriede Henraat. "Ik moet u eerlijk zeggen dat het me aangrijpt als ik u hoor." Hij drukt haar daarbij op het hart dat Schiphol niet meer het Schiphol is uit het verleden, maar het nu écht over een andere boeg gooit. "We moeten het anders gaan doen en dat begint ermee dat we woorden geven aan de erkenning en het besef bij Schiphol zélf dat het gewoon welletjes is. Dat het anders moet."



Toch voelen de antwoorden die de bewoners kregen als 'meer van hetzelfde'. Een bekend verhaal. "De Europese regelgeving en ook nationale regelgeving staat ons niet toe om hier te snel stappen in te zetten", legt Heleen Groot uit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De krimp is volgens de kopstukken het antwoord op de geluidsoverlast. Dan zou er minder via de Aalsmeerbaan gevlogen worden en worden de dorpen Aalsmeer, De Kwakel en Uithoorn ontlast. Maar voorlopig is een krimp van de baan door bemoeienis van de VS en de Europese Commissie.