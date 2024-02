Nieuw vijfsterren-insectenhotel geopend op Aalsmeerse kinderboerderij

Aalsmeer is een publiekstrekker rijker: op kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan is eerder deze week een nieuw insectenhotel geopend. Dat was hard nodig, want storm Henk maakte vorige maand een einde aan het oude hotel. Aalsmeerse studenten bouwden het nieuwe luxeverblijf in een maand tijd.

De studenten bouwden het nieuwe insectenhotel gisteren op - Yuverta mbo

NH ging langs bij de studenten toen ze druk aan het bouwen waren. "Ik ben vroeger vaak bij de kinderboerderij geweest", vertelde de 18-jarige Aalsmeerse Jordy toen. "Het is mooi dat we dit nu voor hen kunnen doen." Praktijkdocent Peter van Baal legde uit waarom het nieuwe hotel 'veel langer mee zou moeten gaan.' "De fundering is veel steviger. Hij staat niet meer te leunen op twee bomen." Een ander verschil is dat het nieuwe hotel veel meer hoekjes en gaatjes heeft waar de insecten en spinnen zich kunnen nestelen: ze kunnen er namelijk aan vier kanten naar binnen in plaats van één. Tekst gaat verder onder de reportage van NH over de bouw van het nieuwe insectenhotel:

Studenten bouwen nieuw insectenhotel voor kinderboerderij - NH Nieuws

Medewerkster Annemieke is positief verrast als ze vandaag een kijkje neemt bij het nieuwe hotel. "Het is heel leuk geworden en ziet er solide uit. Ik denk dat deze een volgende storm wel overleeft. Hemel en aarde kunnen vergaan, maar ons insectenhotel blijft staan", lacht ze. Annemieke hoopt dat de vogel die zich in het hotel had genesteld ook weer terugkomt. "Die had het slim bedacht, want die kon om het hoekje meteen eten." De kleinste bewoners van het hotel zullen daar anders over denken. De eersten zullen zich vermoedelijk tegen het voorjaar melden.