Winters weer: morgen lijkt het dan toch echt te gaan sneeuwen

De afgelopen nacht is er behoorlijk wat regen gevallen, vertelt Visser op NH Radio. "Met Krommenie als topper, met 13 millimeter regen."

De regenbuien liggen even achter ons. Vandaag gaat het opklaren, vertelt Visser. "Zeker vanmiddag komt de zon er vaker aan te pas. Het wordt alleen niet meer zo zacht als de laatste dagen. Het wordt vanmiddag maximaal 7 graden, maar daar staat tegenover dat de wind flink in kracht is afgenomen."

Natte sneeuw

Het kan vannacht wel flink koud worden: Visser voorspelt temperaturen rond het vriespunt of net daaronder. "Morgen beginnen we droog, maar de bewolking neemt toe. In de loop van de middag gaat het regenen. Later op de middag gaat dat over in natte sneeuw. Dat gaat door tot in de avond."

Overdag ligt de temperatuur rond de 3 graden, terwijl 's avonds de temperatuur weer gaat stijgen. "Dan gaat de sneeuw weer over in regen." Wie een sneeuwbal wil gooien, moet er dus snel bij zijn.

Zacht weekend

Richting het weekend worden de temperaturen weer erg zacht. Vrijdag en zaterdag wordt het 12 graden. Ook kan er dan af en toe een bui vallen. Later in het weekend neemt de kans op neerslag juist weer af.

Volgende week blijft het weer stabiel. Echte kou blijft uit. De temperaturen liggen rond de 6 en 7 graden. 's Nachts kan het vanaf midden volgende week wel een beetje gaan vriezen, aldus de weerman. "Maar een echte overgang naar koud weer is niet aan de orde."