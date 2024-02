Kwartfinale KNVB-beker: Feyenoord - AZ vanavond live in extra uitzending NH Sport

Het is erop of eronder vanavond. AZ kan zich ten koste van Feyenoord plaatsen voor de halve finale van de KNVB-beker. Om 21.00 uur wordt er in de Rotterdamse Kuip afgetrapt. NH Sport begint om 19.00 uur met een extra radio-uitzending, zodat je helemaal niets mist van dit cruciale duel.

Bij AZ ontbreken Denso Kasius en topscorer Vangelis Pavlidis: zij zijn geschorst. Daar staat de terugkeer van keeper Mathew Ryan en rechtsback Yukinari Sugawara tegenover. De Australiër en Japanner zijn net terug van de Azië Cup. Trainer Maarten Martens wilde gisteren nog niet prijsgeven of beide internationals vanavond in De Kuip starten. Bij Feyenoord ontbreekt eerste keeper Justin Bijlow vanwege een kuitbeenblessure. Hij wordt vervangen door Timo Wellenreuther.

Pikant genoeg stonden AZ en Feyenoord afgelopen zondag nog in Alkmaar in competitieverband tegenover elkaar. Weliswaar won Feyenoord met 1-0 , maar AZ liet een meer dan goede indruk achter. Daardoor is het vertrouwen gegroeid dat een goed resultaat in de beker haalbaar is.

In de voorgaande rondes schakelde AZ achtereenvolgens de amateurs van HHC Hardenberg en Quick Boys uit. In beide wedstrijden hadden de Alkmaarders daar de verlenging voor nodig. Feyenoord versloeg in eigen stadion FC Utrecht (2-1) en PSV (1-0).

Om 19.00 uur verzorgen Edward Dekker en Erik-Jan Brinkman vanuit Rotterdam de warming-up. Met sfeerimpressies en het laatste nieuws praten zij je helemaal bij. Als om 21.00 uur de bal gaat rollen, hoor je het integrale wedstrijdverslag. Bij een gelijke eindstand na negentig minuten volgt een verlenging en mogelijk ook nog strafschoppen.

Soap FC Volendam

Ondertussen dient vanavond in Zeist de arbitragezaak die FC Volendam heeft aangespannen tegen de oud-trainers Wim Jonk en Matthias Kohler. Over en weer zijn er verwijten over contractbreuk en de financiële schade die daardoor is geleden. Het is een nieuw hoofdstuk in de soap bij FC Volendam, waarin eerder met veel rumoer het bestuur onder leiding van voorzitter Jan Smit moest vertrekken. Menno Schilder doet verslag vanuit de Zeisterbossen.

Wedstrijden kwartfinales:

NEC - ADO Den Haag: 3-0

SC Cambuur - Vitesse (18.45 uur)

Feyenoord - AZ (21.00 uur)

FC Groningen - Fortuna Sittard (donderdag 20.00 uur)

De halve finales zijn 27, 28 of 29 februari. De finale in De Kuip is zondag 21 april.