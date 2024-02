Johnny Jordaan is na 100 jaar nog altijd niet weg te denken uit z'n oude buurt

Honderd jaar zou hij vandaag zijn geworden: de koning van het levenslied, Johnny Jordaan. En ondanks dat hij in 1989 is overleden, is Johannes Hendricus van Musscher, zoals Johnny eigenlijk heette, vandaag de dag nog springlevend.

De zanger is bekend geworden door meezingers als Bij Ons in de Jordaan, Geef Mij Maar Amsterdam en Een Pikketanussie, nummers die nog regelmatig worden meegelald in Amsterdamse cafés. Samen met Jan de Bie, organisator van het Jordaan festival, en volkszanger Davey Bindervoet gaan we de Jordaan in. Trots staan ze bij het standbeeld van de volkszanger. "Johnny is altijd zijn Amsterdamse muziek trouw gebleven", vertelt Bindervoet. "Hij had ook een echte snik en daar ging het om", vertelt de Bie. "Wat hij zong, is een verhaal", vervolgt de Jordanees.

Liefde voor de Westertoren

Davey is een expert als het aankomt op oude Jordanese zangers. Van jongs af aan leerde hij de liedjes van Manke Nelis, Tante Leen, maar vooral van Johnny Jordaan. Vol trots staat hij bij de Westertoren, een van de grote liefdes van Johnny Jordaan. "Hij heeft tientallen liedjes gezongen over de Westertoren. En het nummer waar hij mee bekend is geworden is 'De parel van de Jordaan'. Dus de Wester is heel belangrijk geweest voor Johnny."

Nieuwe generatie

De Bie merkt dat ook de nieuwe generatie geniet van het oeuvre van de iconische zanger van de Jordaan. "Ik merk het bij het Jordaan Festival, daar hebben we een Jordaan ensemble, dat veel jongeren alle liedjes kennen en ook blijven staan."