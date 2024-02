De Peiling: zware auto's moeten meer parkeergeld betalen in de stad

Bezoekers die met een zware auto in hartje Parijs willen parkeren, moeten binnenkort achttien euro per uur betalen. Het stadsbestuur wil zo vervuilende, grote en gevaarlijke auto's weren. Zou dit ook werken voor onze drukke en smalle binnensteden?

Wie met een SUV of andere zware auto (gewicht staat in kentekenbewijs) wil parkeren in het centrum van Parijs, betaalt in plaats van 6 straks 18 euro per uur.

Het tarief geldt voor brandstofauto’s en hybride wagens die meer dan 1600 kilo wegen en voor elektrische voertuigen, die meer dan 2000 kilo wegen. De regeling kan een hoop geld bij de overheid in het laatje brengen.

Hoe denk jij hierover? Gaat het werken om veel meer parkeergeld te laten betalen voor grote, zware auto's? Komen er dan minder de smalle straten van de stad in? Of maakt dat parkeertarief niet uit en komen er net zoveel grote en zware auto's in de stad?

We zijn ook benieuwd of jij zelf nog wel eens met de auto naar de drukke binnenstad gaat!