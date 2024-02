Carnaval in de Wieringermeer is terug op het oude nest en dat is even wennen

Carnavalsvereniging De Meerkoetelaars werkt zich deze dagen in het zweet om ervoor te zorgen dat duizenden bezoekers straks een mooi feestje kunnen vieren. Het feest is dit jaar terug op het oude nest: de grote loods van AB Vakwerk wordt met man en macht verbouwd tot een vrolijke feesttent.

De kaartverkoop voor de grote zaterdagavondfeesten ging als een dolle. "We hebben een rijke geschiedenis. Onze club bestaat inmiddels zeventig jaar", zegt Kuipers, "En ja, de populariteit is ongekend. We zijn heel creatief met de inhuur van artiesten. Dinsdag hebben we bijvoorbeeld Vieze Jack staan. Ja, dat weet je, dat is een publiekstrekker, daar houden ze van."

In de hal van AB Vakwerk is het even kijken hoe alles weer gaat passen. "Er zijn maar twee bestuursleden die het feest hier eerder hebben meegemaakt", zegt voorzitter IJsbrand Kuipers van De Meerkoetelaars. "Het is dus voor velen nieuw, maar de ontvangst hier is heel goed."

Het feest is terug op de plek waar het zo'n dertien jaar geleden vertrok. Het feest werd vorig jaar gevierd in de hal van Vader Verhuur. Maar die locatie wilde iets anders doen dit jaar. Er was dus geen plek meer voor het feest van De Meerkoetelaars.

Heftrucks scheuren met bollenkisten door de hal. Daarmee wordt tegen de achterwand een groot podium gebouwd. Even verderop worden kabels getrokken voor de verlichting en het geluid. "Ik vind het een mooi klusje. Je kunt zelf bepalen hoe je het op gaat bouwen", zegt Bas van der Geest, die dit jaar tot Prins Carnaval is gekozen.

"Hoeveel uren we hier insteken? Geen idee, dat is ontelbaar", vertelt Prins Scrupullus, oftewel Bas van der Geest, "We zijn van de zomer al begonnen met het zoeken van een nieuwe locatie. En in september gingen we aan de gang met de hele raad. Het totaal aantal uren is echt niet te tellen."

Klaar

De komende dagen wordt het dus nog even hard werken. "Het is nog even door buffelen, maar het gaat hard hoor", zegt Kuipers, "Onze chef Technische Dienst staat met zijn handen in de zakken, dat is een goed teken." Donderdagavond willen de mannen alles af hebben. Vrijdagmorgen kan het carnaval in de Wieringermeer dan echt gaan beginnen.