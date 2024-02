Een jaar na de aardbevingen in Turkije: "Familie is bang als een vrachtwagen langsrijdt"

Een jaar geleden werden Turkije en Syrië getroffen door een verwoestende aardbeving. De schade in beide landen was enorm. Sultan Unal (60) uit Castricum heeft familie wonen in Turkije en heeft nog steeds heel veel verdriet als ze terugdenkt aan deze gebeurtenis. "Het doet mij nog steeds heel veel pijn."

Sultan Unal is geboren in Turkije. Haar familie woont hier nog steeds, in de stad Kayseri. Met haar familie gaat het inmiddels goed, maar de periode van de aardbevingen blijft voelen als een dag geleden. "Mijn familie heeft een aantal dagen in een auto geslapen, omdat ze zo bang waren dat hun huis in zou storten. Dit was voor hen een hele onzekere periode."

Niet veel veranderd

Nu, een jaar later, is het verdriet van Sultan en haar familie nog heel groot. "Mijn familie woont gelukkig weer veilig thuis. Maar er zijn zoveel mensen die nog steeds geen huis hebben, zij wonen in containerwoningen en hebben last van de kou. De situatie is daar op een aantal plekken verbeterd, maar het overgrote deel is niet veranderd."