Buurtbewoners K-buurt blij met komst OBA Next: "Hier kunnen we onze talenten ontwikkelen"

Damian Faber heeft zich met de stichting Hart voor de K-buurt ingezet voor de komst van de nieuwe OBA Next in Kraaiennest. Maandag maakte wethouder Marjolein Moorman de keuze voor deze locatie bekend. "Natuurlijk brengt OBA Next veel kennis naar de buurt, het gaat een plek zijn waar iedereen naartoe kan gaan", vertelt hij.

Na maanden spanning in de K-buurt kwam maandag het verlossende woord: de nieuwe OBA Next komt in Kraaiennest. Het college van burgemeester en wethouders besloot eerder om de OBA Next op de Zuidas te bouwen, maar kwam daarop terug en besloot het te verplaatsen naar Zuidoost.

Daar ontstond er een tweestrijd tussen de K-buurt, met veel actieve buurtbewoners, en het Anton de Komplein. Buurtbewoners vinden het fijn dat de gemeente naar ze geluisterd heeft: "Ik hoop dat er heel veel nieuwe kansen komen voor de mensen die hier wonen."

OBA Next is een speciaal concept van de Openbare Bibliotheek. De vestigingen bieden ten eerste een plek voor buurtbewoners voor studie en boeken lezen. Fijn voor deze buurt, vindt Damian: "Stel je voor je wil werken voor school, dan hoef je niet helemaal een computer te gaan halen". Daarnaast is er ruimte voor talentontwikkeling in de breedste zin.

Damian kan niet wachten totdat het gebouw er daadwerkelijk staat: "Ik denk dat ik als eerste achter een computer duik en het hele net ga onderzoeken of muziek luisteren", vertelt hij.

Het is de bedoeling dat de OBA Next in 2027 de deuren opent.