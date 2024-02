Gemeente wil opnieuw opvang asielboot in Westelijk Havengebied met halfjaar verlengen

De gemeente wil opnieuw de opvang van asielzoekers op het cruiseschip MS Galaxy in het Westelijk Havengebied verlengen. Als het besluit voor de verlenging definitief wordt, dan ligt de asielboot in ieder geval tot 20 oktober 2024 in Amsterdam.

Het schip aan het Westerhoofd, vlak bij de Coentunnel, ligt er sinds begin oktober 2022. In eerste instantie was er plaats voor ongeveer 1000 vluchtelingen en zou de opvang ten minste een halfjaar duren. De opvang is al twee keer eerder verlengd met een half jaar. Ook werd er plek gemaakt voor 500 extra vluchtelingen.

De verlenging is elke keer voor een half jaar. Wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang Vluchtelingen) gaf eerder aan dat te doen, zodat het college 'de mogelijkheid heeft om de ontwikkelingen op de opvanglocatie nauwgezet te kunnen blijven volgen'. Daarnaast is er elke keer een humanitaire toets nodig. Met zo'n toets wordt gekeken of een opvanglocatie aan de Europese wet- en regelgeving voldoet. Daaruit is gebleken dat de Galaxy nog steeds voldoende geschikt is om als opvanglocatie te gebruiken.

Spreidingswet

De eerdere twee keren voor de verlenging riepen zowel het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) de gemeente op om de opvanglocatie open te houden, omdat er niet genoeg opvangruimte is om iedereen op te vangen tijdens de vluchtelingencrisis.

Nu de Spreidingswet is aangenomen, waardoor gemeentes eerlijk het aantal asielzoekers onderling moeten verdelen, moet die druk op asielzoekercentra straks afnemen. Amsterdam moet in totaal 4479 plekken vrij maken om asielzoekers op te vangen. Nu is er al plek voor ongeveer 4000 asielzoekers, waarvan er dus 1500 op de asielboot verblijven.

Het voornemen om de opvanglocatie langer open te houden wordt met de raadscommissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering (SED) gedeeld. Leden van de gemeenteraad kunnen het besluit nog tot 27 februari op de agenda zetten om het te bespreken, daarna wordt de verlenging definitief.