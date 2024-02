Oostzaners vrezen tien jaar lang in 'pestherrie' te wonen door bomenkap langs snelweg

Al een half jaar zitten Oostzaners die vlak langs snelweg A8 wonen met de ramen dicht. "Als we dat niet doen, lijkt het net alsof de auto's door de woonkamer rijden", zeggen ze. In augustus kapte de Rijkswaterstaat zieke bomen langs de weg. Volgens de bewoners is het geluid van het verkeer hierdoor veel intenser geworden.

De bewoners wonen nog geen honderd meter van de A8 en hebben nooit last van de Rijksweg ervaren. Toch trekt een groep bewoners nu aan de bel, want na een half jaar vinden ze de herrie wel welletjes. "Het is hier een pestherrie", zegt Barbara van Wijk. Barbera en haar buren meten het geluid in de tuin, die schommelt tussen zo'n 60 en 80 decibel.

Volgens de Rijkswaterstaat mag het geluid, bij de aanleg van een nieuwe rijksweg of woningen, niet hoger zijn dan 50 decibel. De huizen van de bewoners staan er al een tijd en inmiddels zijn ze het geluid van de snelweg gewend. Alleen toen de bomen werden weggehaald, begon het extreem te worden.

Meer dan duizend nieuwe bomen

De bomen werden weggehaald omdat ze ziek waren en hierdoor vielen ze om tijdens een storm. Dat leverde volgens Rijkswaterstaat een gevaar voor de doodlopende vaarweg die langs de A8 loopt. Er zijn inmiddels 1.300 nieuwe bomen geplant, maar het gaat nog zeker tien jaar duren voordat die groot genoeg zijn om het geluid van de weg enigszins te dempen.