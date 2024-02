Veilig buitenzwemmen doe je dit jaar op 151 plekken in Noord-Holland

Dit jaar kan er weer op 151 plekken in buitenzwemwater gezwommen worden. Jaarlijks, voordat het zwemwaterseizoen begint op 1 mei, wijst de provincie aan in welk oppervlaktewater er gezwommen kan worden. Onder oppervlaktewater vallen meren, rivieren, kanalen, sloten en vijvers.

Onveranderde lijst

Bij het aanwijzen van deze locaties wordt gekeken naar de hoeveelheid zwemmers, de kwaliteit van het water, en de bereikbaarheid en veiligheid van de locaties. Ieder jaar kunnen er nieuwe officiële locaties afvallen óf bijkomen.

In vergelijking met vorig jaar zijn de locaties in Noord-Holland hetzelfde gebleven. Sinds 2023 is de locatie Sloterstrand in Amsterdam van de lijst afgehaald, en Zwemsteiger Nieuwe Meer in Amsterdam aan de lijst toegevoegd.

Inwoners krijgen nog de kans om te reageren op de locaties die nu zijn aangewezen. Op de website van Zwemwater.nl kun je alle 151 zwemlocaties in Noord-Holland vinden.