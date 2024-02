Noord-Holland in januari geteisterd door explosies: hier was het raak

In Noord-Holland vond alleen al in januari 23 keer een explosie plaats. Dit gebeurde in negen verschillende gemeenten, blijkt uit cijfers van het ANP. Welke gemeenten hebben te maken gehad met deze explosiegolf?

Foto: Inter Visual Studio

In de onderstaande kaart is te zien hoe vaak er per gemeente een explosie was in januari 2024.

Drie explosies op een dag Alkmaar en Amsterdam staan aan kop met de meeste ontploffingen. Beide steden waren de dupe van maar liefst zes explosies. Drie van de zes incidenten in Alkmaar hebben op één dag plaatsgevonden. Als gevolg hiervan heeft burgemeester Anja Schouten, maatregelen genomen. Inmiddels zijn vijf straten toegevoegd tot een veiligheidsrisicogebied na meerdere explosies bij woningen en bedrijfspanden. Binnen zo'n gebied kunnen mensen op straat preventief worden gefouilleerd.

Van de kaart is af te lezen dat Haarlem op de derde plek staat met de meeste ontploffingen. In de stad hebben er drie incidenten plaatsgevonden met explosieven. De gemeente heeft om die reden per direct een woning aan de Vincent van Goghlaan gesloten. De flatwoning was na meerdere explosies een risicogebied geworden. De bewoners van de woning worden op een andere plek opgevangen.

Den Helder is ook getroffen afgelopen maand. De gemeente telde twee ontploffingen. Bij één van deze incidenten werden ramen uit een huis geblazen door zwaar vuurwerk. Ook een raam van de buren is door de explosie gesneuveld. Niemand raakte hierbij gewond.

Daarnaast zijn er in Purmerend twee explosies geweest. Verder staan gemeenten Amstelveen, Zaanstad, Beverwijk en Dijk en Waard op de kaart, waar in januari een explosie heeft plaatsgevonden.

Oorzaken onduidelijk Wat de aanleiding is voor de explosies en of ze eventueel iets met elkaar te maken hebben wordt uitgezocht. Sinds oktober doet de politie met het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek naar de ontploffingen in Alkmaar. Afgelopen vrijdagavond waren de bewoners en omwonenden van de vijf onveilige straten uitgenodigd om in gesprek te gaan met de burgemeester, de politie en het OM.

