Onderhoud pont Akersloot van twee weken naar twee maanden: wat is er aan de hand?

De pont over het Noordhollandsch Kanaal bij Akersloot is nog altijd niet terug op haar plek, en autoverkeer moet daardoor al maanden omrijden. Het schip is voor onderhoud uit de roulatie, maar zou half december weer klaar zijn. Die streefdatum is inmiddels meermaals bijgesteld. "De verwachting is nu ergens volgende week."

Sinds begin december vaart de (grote) pont niet meer heen en weer tussen Akersloot en de Schermer. Dagelijks werd het veel gebruikt door auto's, (brom)fietsers en voetgangers. Maar de motor bleek hard aan vervanging toe. Om die te vervangen zou de pont tot uiterlijk half december uit de vaart zijn. Maar meermaals werd de opleverdatum bijgesteld: naar 5 en later 29 januari. En nog steeds is de pont niet terug.

Motor past niet

De vertraging van het onderhoud heeft met verschillende dingen te maken, legt Lisa Elzinga van de gemeente Castricum uit. "Helaas bleek dat het bedrijf dat de motor zou plaatsen op het laatste moment te kampen had met capaciteitsproblemen en ziekte. Uiteindelijk bleek bij het inbouwen dat de bestelde motor niet paste en werden we genoodzaakt te wachten op levering van de nieuwe motor."

"De juiste motor is op 12 januari geleverd, maar bleek niet het juiste certificaat te hebben", vertelt Elzinga verder. "Deze is inmiddels verkregen. Het inbouwen van de motor duurt in principe 10 werkdagen. Daarna wordt er getest. Bij een geslaagde test wordt de pont teruggevaren naar de werf in Akersloot. Helaas duurt dit terugvaren ook weer langer door stremmingen op de vaarroute."

Compensatie abonnementen

De gemeente werkt aan compensatie voor gedupeerden. "Automobilisten met een abonnement rijden nu om, maar ze hebben wel dat abonnement betaald. Het college is in beraad over een tegemoetkoming. Het is vooral hopen dat de pont snel weer kan varen."

Blue Amigo, het bedrijf dat de veerdienst exploiteert, laat aan mediapartner Streekstad Centraal weten dat de verwachting is "dat er ergens volgende week meer duidelijk is."