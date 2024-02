Eerlijke dief brengt gestolen fiets terug… met een bloemetje erin

Barbara was een maand geleden een weekje weg en had de deur van haar schuurtje niet afgesloten. “Ik vind Wijk aan Zee superfijn en voel me superveilig”, vertelt ze. Maar als ze na haar vakantie weer terugkomt, is haar elektrische fiets gestolen. “Ik baalde onwijs, ik gebruik hem ook veel. Ik ben ook een sukkel geweest dat ik de boel niet op slot heb gezet.”

Maar toen ze gisterochtend naar haar werk wilde gaan met de auto, stond er een verrassing voor haar deur. “Ik zag een fiets voor mijn huis. Dat was raar, want dat doen wij nooit in dat straatje waar we wonen, een fiets voor de deur. Ik stapte in de auto en ineens herkende ik mijn fietstassen. Ik dacht: 'Huh? Dat is míjn fiets!' Die was weer neergezet met het sleuteltje erin en een bosje bloemen in de fietstas.”

Wroeging

Bij de bloemen zat geen kaartje of een afzender, dus wie de dader is geweest, daar heeft Barbara geen flauw idee van. “Een professionele dief gaat toch niet een heel eind terugrijden met die fiets. Misschien was het gewoon iemand die met z’n dronken kop mijn fiets heeft gepakt en wroeging heeft gekregen.”

“Oké, hij is gewoon gejat”, vervolgt ze. “Maar hij of zij heeft ‘m ook weer teruggebracht. Daar ben ik zo blij mee. Hij is ook nog in prima staat. Dat maak je toch gewoon nooit mee, dat je je gestolen spullen gewoon zo weer terugkrijgt.”