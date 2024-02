Burgemeester Wienen ziet asielopvang in regio Haarlem als 'aanzienlijke opgave'

De gemeenten in de regio Kennemerland moeten de komende jaren ruim 3.000 asielzoekers onderdak bieden. Enkele honderden daarvan zijn alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv-ers). Bloemendaal en Heemstede vertrouwen op een goed proces, Haarlem ziet het als een enorme uitdaging en Zandvoort houdt zich voorlopig even op de vlakte.

Volgens de huidige cijfers moeten er naar schatting 3.347 asielzoekers in de regio Kennemerland worden opgevangen. Bijna driehonderd daarvan zijn amv-ers. In totaal moeten er in Noord-Holland de komende twee jaar ruim 16.000 asielzoekers worden ondergebracht. Dat aantal staat vast. In 2023 werden er nog ruim 2.000 opvangplekken van Kennemerland gevraagd. Spreidingswet De nieuwe getallen zijn onlangs bekendgemaakt na het aannemen van de spreidingswet in Den Haag. Daarmee kan het Rijk gemeenten in het uiterste geval verplichten om bepaalde aantallen asielzoekers op te vangen. Daarmee moet de druk op het doorstroomcentrum in Ter Apel verlicht worden. Gemeenten kunnen geld ontvangen voor het (op tijd) aanbieden van opvangplaatsen. Tekst loopt door na de foto.

Vluchtelingen op een boot - Foto: Pixabay

Bloemendaal De gemeente Bloemendaal moet 169 asielzoekers opvangen, onder wie 14 amv-ers. De verantwoordelijke wethouder, Nico Heijink, laat weten dat zijn gemeente 'heeft kennisgenomen van de bijgestelde opgave'. In 2023 werden nog 90 opvangplekken van Bloemendaal gevraagd. "Net zoals met elke wettelijke taakstelling nemen wij onze verantwoordelijkheid en doen we ons uiterste best om aan onze verplichtingen te voldoen en deze mensen goed op te vangen." Bloemendaal gaat asielzoekers in onder andere een pastorie in de Sparrenlaan in Aerdenhout opvangen. Tekst loopt door na de foto.

Foto: De pastorie naast de Antoniuskerk in Aerdenhout. Fred Segaar/NH Media

Heemstede Heemstede heeft als taak om de komende jaren 191 asielzoekers op te vangen, onder wie 16 amv-ers. Ook wethouder Sam Meerhoff heeft er vertrouwen in dat de gemeente daar goed mee om kan gaan. "Heemstede voelt het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen in nood een dak boven het hoofd te geven en daar doen we ons uiterste best voor. Daar verandert de spreidingswet niets aan. Met Oekraïense vluchtelingen en statushouders lukt ons dit goed. Voor asielzoekers zijn we net zo hard aan het werk en we hebben er vertrouwen in dat dat ook gaat lukken. Zo openen we binnen enkele maanden een nieuwe opvanglocatie voor jonge vluchtelingen, de amv-ers", legt Meerhoff uit. Met die laatste locatie doelt Meerhoff op een villa langs de Heemsteedse Dreef. Daar is plek voor 16 jonge asielzoekers. Tekst loopt door na de foto.

De omstreden villa aan de Heemsteedse Dreef - Foto: NH / Rob Wtenweerde

Haarlem Burgemeester Wienen was enigszins verbaasd toen hij de nieuwe cijfers ontving vanuit Den Haag. Zijn gemeente moet opvangplekken regelen voor 963 asielzoekers, onder wie 82 amv-ers. In 2023 kreeg Haarlem nog de vraag om 620 asielzoekers op te vangen. "Ik ben voorstander van een verdeling van de opvang op regionaal en landelijk niveau en daarom vind ik het goed dat er nu kaders zijn gesteld en de spreidingswet er is", legt Wienen uit. Toch maakt de Haarlemse burgemeester zich ook zorgen. "Het is nu bekend dat het om forse aantallen gaat, hogere getallen dan vorig jaar door het Rijk zijn aangegeven. De hoge aantallen hebben mij verrast en vormen een aanzienlijke opgave voor de regio. We hebben regionaal al samen een plan opgesteld. Aan de provinciale regietafel bespreken we de opgave zoals die er nu ligt." Haarlem vangt asielzoekers op in onder andere boten op het Spaarne. Tekst loopt door na de foto.

Opvangschip Rex Rheni Haarlem - Foto: NH Media / Rob Wtenweerde