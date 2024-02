Verdwaalde buschauffeur zorgt voor chaos in binnenstad Hoorn

Een harmonicabus die onderweg was van Hoorn naar Edam, heeft vanmorgen voor flink wat oponthoud gezorgd in de binnenstad van Hoorn. De verlengde bus was vermoedelijk verkeerd gereden, en kon de draai richting de Kleine Oost niet maken. Een medewerker van EBS heeft de bus uiteindelijk uit deze penibele situatie gekregen. De bus liep lichte schade op.