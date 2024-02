Naarden loopt weer warm voor carnaval, zaterdag weer grote optocht door vesting

Er wordt momenteel nog flink gewerkt om alles klaar te krijgen voor komend weekend. "We zetten de laatste puntjes op de i", vertelt Jeffrey de Bruijn van de carnavalsvereniging. "We zijn in september al begonnen met de voorbereidingen. Denk daarbij aan de feesten die we organiseren, het G-carnaval en natuurlijk de optocht. Het is een hele klus."

Optocht

De Naarder carnavalsvereniging is één van de grootsten van boven de rivieren. Anders dan de rest van de regio heeft Naarden een echte carnavalstraditie. Carnaval wordt groots gevierd, de optocht door Naarden van zaterdag is het hoogtepunt.

Aan de optocht doen meer dan twintig wagens en verschillende loopkorpsen mee. Dit jaar is gekozen voor een vrij thema. Wat voor wagens er zaterdag voorbijkomen is een verrassing: de deelnemers houden dit tot het laatste moment geheim.

De Vestingnarren doen zelf mee met drie wagens. "Een wagen is voor de prins. De andere twee wagens zijn voor oud-prinsen en jeugdprinsen. Op onze werkplaats de Boshut is een team druk bezig met deze wagens."

De optocht start zaterdag om 13.11 uur. In radioprogramma De Lunchclub op NH Gooi Radio was afgelopen zaterdag een afvaardiging van de carnavalsvereniging te gast. Luister het gesprek terug via deze link.