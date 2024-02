Eerst nog wind en regen, maar sneeuw komt eraan

Vandaag en morgen wordt het weer zoals we dat inmiddels gewend zijn: wind en regen. Donderdag komt er voor de winterliefhebber (even) verlichting. Dan daalt de temperatuur, en is er kans op sneeuw.

Vandaag valt er overdag wat motregen, en op sommige plekken komt er een waterig zonnetje tevoorschijn. Dit gaat gepaard met harde wind: vanaf 12.00 uur vanmiddag tot 1.00 uur vannacht geldt code geel vanwege harde windstoten tot 90 kilometer aan de kust.

Vanavond komt er volgens NH-weerman Jan Visser flink wat regen aan. Lokaal kan er 15 millimeter vallen, vertelt hij op NH Radio. De wind neemt vannacht af, en het zal dan iets kouder worden.

Koud en sneeuw

Morgen is het droog met af en toe wat zon. Het wordt zo'n 7 tot 8 graden. Die daling in temperatuur zet zich in de nacht naar donderdag voort, en dan daalt de temperatuur tot het vriespunt.

Donderdag trekt zachte lucht over de provincie. Dan is er ook kans op (natte) sneeuw. Sneeuwpoppen bouwen kan je wel vergeten: de temperatuur gaat aan het einde van de dag weer flink omhoog.

Vrijdag, zaterdag en zondag is het weer zacht: het wordt dan zo'n 12 graden. Tijdens het weekend is een paraplu geen overbodige luxe, er trekt dan ook weer regen over de provincie. Begin volgende week neemt de kans op neerslag af en zal de temperatuur zakken. Dan wordt het overdag een graad of 6, en in de nacht daalt de temperatuur naar het vriespunt.