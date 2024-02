De Peiling: Moet Artis diervrij worden?

De Amsterdamse lokale Partij voor de Dieren dient een voorstel in om Artis om te toveren tot stadspark. Zonder opgesloten dieren. Dit omdat de bekendste dierentuin van Nederland te klein zou zijn voor grote dieren als leeuwen en olifanten die in het wild veel meer ruimte hebben. Wat denk jij hiervan?

Fractievoorzitter Anke Bakker van de Amsterdamse Partij voor de Dieren (PvdD) zegt in De Telegraaf dat ze de dierentuin te klein vindt voor grote dieren, die in het wild het liefst in een wijde omgeving rondrennen of zwemmen. De kooien vindt ze te krap, het leven voor de dieren te eentonig. "Die gorilla’s: Je kijkt toch jezelf aan?”

Het voorstel van de PvdD is om de dierentuin op termijn om te vormen tot cultureel stadspark. Geen wilde dieren meer, geen hekken meer om Artis.

Intussen heeft Artis wel meer ruimte gemaakt voor wilde dieren zoals de leeuwen die nu een groter verblijf hebben. Toch is dat volgens Anke Bakker niet genoeg: "Wilde dieren moeten vrij zijn."

Wij vragen vandaag: moeten de dieren weg uit de dierentuin, of is dat nu juist waarom je daarheen gaat, om de leeuwen en de olifanten te zien? En heb je zelf mooie herinneringen aan vroeger, als je met je ouders naar de dierentuin ging? Wat was dan je lievelingsdier, en waarom?