Kwaliteit onderwijs Amsterdamse Calandlyceum onvoldoende

De Onderwijsinspectie heeft zojuist twee rapporten gepubliceerd over het Calandlyceum en Lumion. De onderwijskwaliteit op het Calandlyceum is op mavo, havo en vwo onvoldoende. Daarom komt de school een jaar lang onder toezicht te staan. Lumion krijgt het oordeel 'voldoende'. Eerder berichtte NH/AT5 over de onveilige werksfeer die volgens meerdere (oud-)werknemers zou hebben geheerst op de scholen, mede door gedrag van de directeur.

De middelbare scholen in Nieuw-West vallen onder dezelfde stichting en hebben dezelfde directeur. Op het Calandlyceum voldoet het 'pedagogisch en didactisch handelen van docenten' - het begeleiden en lesgeven - niet aan de wettelijke eisen. Daarnaast is er niet genoeg structuur in lessen en wordt ondersteuning voor leerlingen niet genoeg geregistreerd. Het Calandlyceum kent vanaf dit schooljaar een geheel nieuwe schoolleiding en directie. De inspectie schrijft dat onder andere het lerarentekort ervoor zorgt dat er niet genoeg docenten zijn.

Lumion presteert beter, zo ziet de inspectie. De visie op onderwijs is in orde en ook is de school goed bezig met ontwikkelen in didactiek, dat wil zeggen het begeleiden en ondersteunen van leerlingen. Wel kunnen de eindexamenresultaten beter, vindt de inspectie. Eindexamenresultaten van havoleerlingen lagen in 2023 namelijk onder de 55 procent.

De inspectie doet, naast vierjaarlijkse bestuursonderzoeken, onderzoek op scholen wanneer signalen binnenkomen dat er wel eens iets aan de hand zou kunnen zijn. De scholen zijn in november bezocht, Lumion wegens risico's in resultaten en voor het Calandlyceum ging het om risico's in zowel resultaten als de veiligheid van leerlingen.

Schrikbewind en onveilige werksfeer

Beide scholen kwamen de afgelopen tijd in het nieuws door een onveilige werksfeer die er de afgelopen jaren zou heersen. Uit gesprekken met NH/AT5 blijkt dat tientallen medewerkers van het Calandlyceum afgelopen zomer opstapten door het 'schrikbewind' dat de nieuwe directeur op school voert, hij staat daar sinds dit jaar aan het roer. Op Lumion is hij al sinds de start van de school in 2012 directeur. Daar zou volgens (oud-)medewerkers al twee jaar eerder een soortgelijke situatie spelen als op het Caland.