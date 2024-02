Schot gelost op parkeerplaats in Slotervaart

Op een parkeerplaats aan de Tourniairestraat in Slotervaart heeft de politie na een melding van een schietpartij een kogelhuls gevonden.

De politie kreeg rond 22.00 uur een melding binnen van de schietpartij. Volgens buurtbewoners werd er vanuit een auto geschoten, maar de politie onderzoekt nog of dat het geval is geweest. Er is niemand aangehouden.

Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Volgens een politiewoordvoerder zijn er geen plekken zijn gevonden die door een kogel geraakt zijn.