Drukke ochtendspits zorgt voor lange files op Noord-Hollandse wegen

Het is druk op de weg deze ochtend. Er staan al veel files in de provincie door een ongeluk en het slechte weer. Op de A7, A8, A9 is flinke vertraging.

Archieffoto - Foto: AT5 / Luuk Koenen

Op de A8 tussen Zaandam en Amsterdam staat het verkeer stil, daar is de vertraging zo'n uur en dat loopt volgens Rijkswaterstaat nog op. Bij Oostzaan is een ongeluk gebeurd en is de linkerrijstrook dicht. Op de aansluitende weg A7 tussen Hoorn en Zaanstad staat het verkeer stil. Daar bedraagt de vertraging nu zo'n 40 minuten, maar dat neemt volgens Rijkswaterstaat nog toe. Als je op de A9 tussen Alkmaar en Amstelveen rijdt, moet je rekening houden met zo'n half uur vertraging. Daar komt het verkeer wel langzaam weer op gang. Ook op de A22 richting Beverwijk staat het stil, weggebruikers moeten hier rekenen op zo'n twintig minuten extra reistijd.

