Uithoornaar (52) hoort 16 jaar cel eisen voor moord op ex: 'Leeggezogen, gewurgd, gedumpt'

Pas toen hij maanden na zijn eerste aanhouding met bewijsmateriaal werd geconfronteerd, gaf hij toe bij haar dood betrokken te zijn geweest. Hij verklaarde dat zijn 45-jarige ex hem tijdens een ruzie in haar huis in Apeldoorn had aangevallen en ze tijdens een worsteling gewond was geraakt. Toen ze onderweg naar het ziekenhuis overleed, zou hij in paniek zijn geraakt en hebben besloten haar lichaam te dumpen.

Zo verstuurde hij uit haar naam berichten naar haar familieleden en vrienden, loog hij tegenover de tuinman over haar afwezigheid en stuurde zelfs appjes naar haar telefoon. "Kennelijk bedoeld om anderen zand in de ogen te strooien."

Volgens het OM voerde de verdachte in de maanden na haar dood een groot toneelstuk op, waarbij hij zijn overleden ex naar haar nabestaanden toe in leven hield. "Hij heeft een hele wereld bij elkaar gelogen."

De officier van justitie gelooft dat niet, vooral omdat er in de woning van het slachtoffer geen sporen van geweld zijn gevonden. Het OM denkt dat hij haar in haar woning ongemerkt overmeesterde en daarna wurgde. Zijn bestelbus had hij alvast met de achterkant tegen haar garagedeur aangezet, zodat hij haar lichaam ongezien kon inladen.

Paleis Het Loo

Lang hield de verdachte vol dat hij de avond van 22 maart naar zijn woning in Uithoorn was gereden, maar uit gegevens van zijn telefoon blijkt dat hij eerst naar Voorst (ten oosten van Apeldoorn) ging. Daarvandaan is hij naar Wenum Wiesel, ten westen van Apeldoorn, gereden. Daar zou hij het lichaam van zijn ex vlak bij Paleis Het Loo langs de weg hebben achtergelaten.

Haar lichaam wordt snel gevonden, maar haar identiteit blijft dagenlang een mysterie. Pas nadat een foto van de vrouw bij wijze van hoge uitzondering via sociale media met het grote publiek is gedeeld, komt de recherche erachter wie ze is.

Moord

Het OM verdenkt de man van moord, omdat hij zeer berekenend te werk is gegaan. Niet alleen in het misleiden van de nabestaanden van de vrouw, maar ook bij de moord zelf. Zo heeft hij geprobeerd zichzelf een alibi te verschaffen door appberichten in te plannen.

En voordat hij de moord pleegde, had hij volgens het OM genoeg tijd gehad zich te bedenken. Hij moest namelijk anderhalf uur wachten op het moment dat de tuinlieden waren vertrokken. Ook de dreigende taal die hij in appjes naar vrienden richting de vrouw uitte, dragen bij aan de overtuiging dat de Uithoornaar zijn ex niet in een opwelling om het leven heeft gebracht.

Parasiet

"Hij heeft zich als een parasiet aan haar vastgeklampt en haar leeggezogen", aldus de officier van justitie. "En toen er niks meer uitkwam, heeft hij haar afgedankt, vermoord en gedumpt. Hij heeft hierdoor niet alleen het opsporingsonderzoek bemoeilijkt en vertraagd, maar ook nog meer leed toegebracht aan de nabestaanden."

Behalve zestien jaar cel eist het OM 'ter beveiliging van de samenleving' tbs met dwangverpleging. Hoewel hij niet wilde meewerken aan een psychisch onderzoek, zijn experts van het Pieter Baan Centrum er wel in geslaagd een persoonlijkheidsstoornis bij hem vast te stellen. Volgens de officier is het 'aannemelijk' dat die stoornis een rol heeft gespeeld bij de moord.

De combinatie van een celstraf met tbs houdt in dat de verdachte eerst de celstraf moet uitzitten en daarna tbs volgt, dat om de twee jaar kan worden verlengd. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.