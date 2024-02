Verdachte van steekmoord in Driehuis: "Het was zelfverdediging"

De steekmoord in Driehuis van afgelopen september was zelfverdediging, claimt de Hoofddorpse verdachte (21) vandaag in de rechtbank van Haarlem. Maar het OM heeft een totaal andere lezing. Voor het eerst werd er daadwerkelijk gerept over een drugsdeal . Het was erg druk in de rechtszaal, met familie en vrienden van zowel het slachtoffer als de verdachte.

Een groep scholieren zit op het grasveld voor het huis, op 100 meter van het Ichthus College. Ze zien het allemaal gebeuren . De verdachte vlucht voor hun ogen weg. Later blijkt dat verderop nog zeker twee kompanen in een auto op hem wachten.

Vandaag was de tweede inleidende zitting van de rechtszaak. In tegenstelling tot de eerste keer was verdachte Frits D. uit Hoofddorp er vandaag zelf. Hij heeft de moord al bekend: het was zelfverdediging, zei hij toen.

De spanning was voelbaar in de publieksruimte en er waren meerdere politieagenten aanwezig dan normaal om de familie en vrienden van beide partijen uit elkaar te houden.

Geld ophalen voor een drugsdeal

Vandaag deed zijn advocaat voor hen meer van D.'s verhaal uit de doeken. De verdachte en het slachtoffer zouden beiden, samen met anderen, betrokken zijn bij een drugsdeal. D. moest naar eigen zeggen 11 september geld ophalen in Driehuis.

De Driehuizenaar zou 's ochtends in zijn onderbroek de deur hebben opgedaan, waarna de twee naar zijn slaapkamer zouden zijn gegaan. Volgens de advocaat van D. had de Driehuizenaar het gevoel in de penarie te zitten: "Mijn cliënt zag de wanhoop in de ogen van het slachtoffer."

Toen ontstond er een worsteling, waarbij de verdachte de Driehuizenaar zou hebben gestoken. De advocaat: "Mijn cliënt vindt het vreselijk wat er gebeurd is. Het is niet zijn intentie geweest."

Maar volgens het OM zegt onderzoek iets heel anders: namelijk dat het slachtoffer nog lag te slapen toen hij in zijn bed werd neergestoken. Hoe de verdachte dan binnen is gekomen, blijft onduidelijk.

'Hij hoefde daar niet te zijn'

Bovendien maakt de officier van justitie korte metten met het zelfverdedigingsargument van D. De officier: "De verdachte heeft gechat over een mes, is naar een woning toegegaan waar hij niet hoort, en heeft een mes gebruikt. Hij hoefde daar niet te zijn. Hij mag niet klagen over een kleine kamer waar hij zich niet kon onttrekken, het is een situatie waar hij zichzelf heeft gebracht.”

Eén van D.'s medeverdachten staat binnenkort voor het eerst voor de rechter, bij een inleidende zitting. D. zou gestolen spullen aan hem hebben overgegeven. De zaak van de ander is geseponeerd, bleek vandaag.

De volgende inleidende zitting van deze verdachte is op 22 april. Wanneer de zaak ook inhoudelijk behandeld wordt, is niet bekend.